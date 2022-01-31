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Esra Erol'dan eleştirilere cevap: Bu tepkinin aile içi istimara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim

Esra Erol'dan eleştirilere cevap: Bu tepkinin aile içi istimara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim

Esra Erol'un evli ve 2 çocuklu bir adamla yasak aşk yaşayan genç kızın stüdyodaki tavırlarına verdiği tepki sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun üzerine Esra Erol, 31 Ocak 2022 tarihli pazartesi günkü programında cevap verdi. "Benim tepkim kız çocuklarının eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmayı kabul etmelerine duyduğum üzüntüdendi" dedi.

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Sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Erol, programında ele alınan konuda da aynı durumun yaşandığını belirterek programın perde arkasıyla birlikte ayrıntılarını da anlattı. Yayından alınan 1 dakikalık görüntü üzerine fikir yürütülmesinin gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Bu tepkinin aynı programda yer alan aile içi istismara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim" ifadelerini kullandı.

Programda ele alınan konuların toplumsal meseleler olduğunu belirten Erol, "Toplumsal meselelere gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Biri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğinde ona kızarsınız çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın biz rahatları kaçıralım. Belki sonuca faydası olur" diyerek konuşmasını tamamladı.

Söz konusu genç kızın o sırada stüdyoda bulunan anne, baba ve ablası da Esra Erol'a desteklerini belirterek, "Kızımız buraya gelmeden, buradan gitmeyeceğiz" dedi.

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