Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena'dan Galatasaray'a imza

Galatasaray, Muslera'nın yokluğunda kötü performans gösteren İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün ardından Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena ile anlaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki İspanyol kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray, Barcelona'nın 22 yaşındaki İspanyol file bekçisi Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Barcelona'nın açıklamasında ise "Inaki Pena, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Valencia'nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC'de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Pena, 2009 yılında Villarreal'in altyapısına transfer oldu.

İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012'de Barcelona akademisine alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Pena, kalesinde 8 gol gördü.

Barcelona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi.