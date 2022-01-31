BIST 2.003
DOLAR 13,43
EURO 15,10
ALTIN 776,86
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena'dan Galatasaray'a imza

Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena'dan Galatasaray'a imza

Galatasaray, Muslera'nın yokluğunda kötü performans gösteren İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün ardından Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena ile anlaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki İspanyol kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray, Barcelona'nın 22 yaşındaki İspanyol file bekçisi Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Barcelona'nın açıklamasında ise "Inaki Pena, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Valencia'nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC'de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Pena, 2009 yılında Villarreal'in altyapısına transfer oldu. 

İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012'de Barcelona akademisine alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Pena, kalesinde 8 gol gördü. 

Barcelona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi. 

ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Rusya-Ukrayna arasında suçlama krizi
ABD-Rusya-Ukrayna arasında suçlama krizi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Vedat Muriç, Mallorca'ya transfer oldu
Vedat Muriç, Mallorca'ya transfer oldu
"Şansıma sen kazı" dedi, 2 milyon TL'lik ikramiye kazandı
"Şansıma sen kazı" dedi, 2 milyon TL'lik ikramiye kazandı
Dünyaca ünlü ekonomist şoke etti: İkisini birden vuracak
Dünyaca ünlü ekonomist şoke etti: İkisini birden vuracak
Afrika ülkesi Mali'den Fransa'ya rest: Büyükelçiniz 72 saat içinde ülkeyi terk etsin
Afrika ülkesi Mali'den Fransa'ya rest: Büyükelçiniz 72 saat içinde ülkeyi terk etsin
İstanbul Emniyeti'nden Kürtçe müzik açıklaması
İstanbul Emniyeti'nden Kürtçe müzik açıklaması
Adana'da yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü
Adana'da yemek masasında kanlı infaz! Anne ve kızı öldürüldü
Yaralar sarılıyor! Türkiye'nin turizm geliri 2021'de yüzde 103 arttı
Yaralar sarılıyor! Türkiye'nin turizm geliri 2021'de yüzde 103 arttı
Türkiye 31 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 31 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu