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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Bayrağı değiştiriyorlar

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Bayrağı değiştiriyorlar

Suudi Arabistan'da Şura Meclisi, ülkenin armasının ve bayrağının değiştirilmesi yönünde karara vardı.

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Suudi Arabistan'ın önde gelen haber sitelerinden Sabq'ın aktardığı habere göre, Şura Meclisi, ülkenin bayrağının, armasının ve ulusal marşının değiştirilmesine yönelik karar taslağını oy çokluğuyla onayladı.

Haberde, '2030 vizyonu' kapsamında ülkenin son yıllarda büyük bir değişime sahbe olduğuna, bayrağın değişmesi ve resmi bir kanunla bayrak, arma ve ulusal marşın belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Bayrağın ne şekilde değiştireceği bilinmiyor
Bazı yorumlara göre bayrağın şekli ve içeriği genel olarak sabit tutulacak ve bayrağın standartlarının belirlenmesi için kanun yapılacak.

Ancak bazı yorumlarda, bayrakta yer alan kelime-i tevhid ve kılıç simgesinin kaldırılabileceği, bayrağın sadece yeşil bir zeminden ibaret hale getirilebileceği de öne sürülüyor.

Suudi Arabistan, özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman döneminde hızlı bir reform sürecinden geçiyor. Bu kapsamda ülkede derin sosyal krizlere yol açacak adımlar atıldığı eleştirileri dile getiriliyordu.

Kaynak: Mepa News

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