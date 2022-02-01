BIST 2.003
DOLAR 13,29
EURO 14,95
ALTIN 769,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.

Abone ol

Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel faturasını kim ödedi?.. Hadi Özışık o soruyu sordu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel faturasını kim ödedi?.. Hadi Özışık o soruyu sordu
Tarifelerde düzenleme sonrası elektrik faturaları nasıl olacak?
Tarifelerde düzenleme sonrası elektrik faturaları nasıl olacak?
Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında asılı bulundu
Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında asılı bulundu
Kanada Başbakanı Trudeau COVID-19'a yakalandı
Kanada Başbakanı Trudeau COVID-19'a yakalandı
Esra Erol'dan eleştirilere cevap: Bu tepkinin aile içi istimara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim
Esra Erol'dan eleştirilere cevap: Bu tepkinin aile içi istimara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Bayrağı değiştiriyorlar
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Bayrağı değiştiriyorlar
ABD-Rusya-Ukrayna arasında suçlama krizi
ABD-Rusya-Ukrayna arasında suçlama krizi
Vedat Muriç, Mallorca'ya transfer oldu
Vedat Muriç, Mallorca'ya transfer oldu
Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena'dan Galatasaray'a imza
Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena'dan Galatasaray'a imza
"Şansıma sen kazı" dedi, 2 milyon TL'lik ikramiye kazandı
"Şansıma sen kazı" dedi, 2 milyon TL'lik ikramiye kazandı