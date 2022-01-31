Tarifelerde düzenleme sonrası elektrik faturaları nasıl olacak?

Elektrikte yapılan yeni düzenleme ile aylık tüketimin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılması ile Şubat ayında gelecek faturalarda düşüş yaşanacak.

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Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamla birlikte tarifeli fiyatlandırma sistemine geçilmesinin ardından faturalar cep yaktı.

Faturaların iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlenmesi için talimat verildiğini açıkladı.

Aylık tüketim 210 kilovata çıkarıldı

Düzenlemeyle birlikte, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarı 7 kilovata, aylık tüketimde ise 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı.

Ocak faturası 240 lira olan vatandaşın şubat faturası 225 lira olacak

Buna göre, Ocak ayında faturası 240 lira olan bir vatandaşa, Şubat ayında ortalama 225 lira civarı bir fatura gelecek.

Tutarlara göre şubat ayında gelecek ortalama fatura miktarı

(Tutarlar yaklaşık olarak hesaplandığından değişkenlik gösterebilir)