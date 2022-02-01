Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel faturasını kim ödedi?.. Hadi Özışık o soruyu sordu

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 saatte kendi kendini nasıl yalanladığını anlattı... "Ben halktan biriyim, saraylarda yaşayan biri değilim" diyen Kılıçdaroğlu'nun 24 saat geçmeden saray odasından video paylaştı. Hadi Özışık, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında otobüse çıkarılan çocuğa 'Kılıçdaroğlu hain" dedirtilmesine de tepki gösterdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’ye çıktı ve aynen şunları söyledi:

“Ben halktan biriyim, halkın içinden biriyim, saraylarda yaşayan biri değilim, halkım rahat etmediği zaman benim gözüme uyku girmiyor…”

Aynı Kemal Bey bir gün sonra Twitter’dan “troller” videosu yayınladı ya…

O videoyu nerede çekmişti peki o videoyu…

İstanbul’da geceliği 100 bin lira olan bir otelde çekmişti o videoyu…

İnsan ekran karşısında halkı ‘halkçılık’ maskesiyle trollediğini 24 saat geçmeden kendi kendine ifşa eder mi?..

Kemal Bey ise eder…

Troller diyor…

Dijital sapık diyor…

İsim verip insanları hedef gösteriyor…

Ama ortaya yine bir belge koyamıyor…

Trollükle suçladıkları mahkemeye gidiyor…

Kemal Bey de gidebilecek mi?..

O çocuğun orada ne işi var?

Trabzon’da bir çocuk çıkarıldı…

Cumhurbaşkanı’nın elindeki mikrofonla Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ dedi…

Baştan söyleyeyim;

O çocuğun eline mikrofon verilmesi yanlıştır…

O çocuğun orada konuşturulması baştan sona yanlıştır…

O çocuğa Kılıçdaroğlu’na “hain” dedirtmek AK Parti’ye hiçbir şey kazandırmaz…

Biz yıllarca CHP’lilerin çocukların eline pankart vermesini eleştirmedik mi?..

Kemal Bey’in çocuk hassasiyeti de berbat bir yalan…

Ama sen muhalefetin ayağına pası verirsen böyle doksana takar…

Bu bir yanlıştı ve bu da AK Parti’ye bunun bir faturası olacak…