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Yeniden Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk talimat

Yeniden Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk talimat

Yeniden Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bekir Bozdağ göreve gelmesiyle kadın cinayetleri konusunu ilk sıraya aldı. Yargıdaki aksaklıklardan serbest bırakılmaların Twitter'da şikayet edilmesine tepki gösteren Bozdağ "Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil" diye konuştu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi kadın cinayetleri, şiddet, çocukların cinsel istismarı gibi toplumda infial yaratan olaylar oldu.

İkinci kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını da verdi. Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu. Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip bu konularda taviz vermeyeceğini de göstermiş oldu.

Bozdağ, yaptığı ilk toplantılarda yargının sorunlarını masaya yatırırken "Özellikle kadına şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere neden olan olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli" dedi.

Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil" diye konuştu.

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