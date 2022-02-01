BIST 2.003
DOLAR 13,37
EURO 15,04
ALTIN 775,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Şişli’de alacak verecek meselesi cinayetle bitti! O anlar kamerada

Şişli’de alacak verecek meselesi cinayetle bitti! O anlar kamerada

 ŞİŞLİ’de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Abone ol

Olay, Mecidiyeköy’de geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur’dan alacağını istedi. Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.’nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur’u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı. Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur’u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı, olaydan yarım saat sonra yakalandı
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk talimat
Yeniden Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk talimat
'3 Şubat'ta dolar fırlayacak' iddiası! İslam Memiş'ten 3 Şubat uyarısı geldi dolar 12.20'yi görecek
'3 Şubat'ta dolar fırlayacak' iddiası! İslam Memiş'ten 3 Şubat uyarısı geldi dolar 12.20'yi görecek
Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya geliyor
Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya geliyor
Antalya'da 3 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
Antalya'da 3 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
İkinci el araç piyasası durdu uzman isim 5 neden saydı
İkinci el araç piyasası durdu uzman isim 5 neden saydı
Kübra Ece kimdir aslen nereli öldü mü intihar mı etti? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
Kübra Ece kimdir aslen nereli öldü mü intihar mı etti? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
Tekirdağ'da aracı alev alev yanıp kullanılmaz hale geldi! Tepkisi şaşırttı: Yananı...
Tekirdağ'da aracı alev alev yanıp kullanılmaz hale geldi! Tepkisi şaşırttı: Yananı...
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı 42 lira indirim sağlanacak
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı 42 lira indirim sağlanacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MOBESE ve Akkuyu için iki iddia! 3 katı fiyat olacak!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MOBESE ve Akkuyu için iki iddia! 3 katı fiyat olacak!
Eskişehir'de hayatı kabusa döndü evine dönemiyor! 'Korkuyorum' deyip seslendi: Yatak odasında...
Eskişehir'de hayatı kabusa döndü evine dönemiyor! 'Korkuyorum' deyip seslendi: Yatak odasında...