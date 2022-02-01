Şişli’de alacak verecek meselesi cinayetle bitti! O anlar kamerada

ŞİŞLİ’de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Abone ol

Olay, Mecidiyeköy’de geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur’dan alacağını istedi. Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.’nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur’u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı. Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur’u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı, olaydan yarım saat sonra yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.