Diyanet mülakat sonuçları 2022 sorgulama ekranı T.C ile sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacağını duyurdu. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonları için başvuru yapan adayların mülakat sonuçları açıklandı. Peki Diyanet personel alımı tercihleri ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte Diyanet mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve bilmeniz gerekenler...

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Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacağını duyurdu. Resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. Başkanlık taşra teşkilatında istihdam edilecek personelin mülakat sonuçları ile tercih sistemini erişime açtı.

Personel alımı tercihleri ne zaman: Diyanet 7 bin 800 personel tercihleri için duyuru yayınlandı. Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımına dair sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı. Buna göre sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31 Ocak 2022 tarihinden 07 Şubat 2022 saat 23:55'e kadar yapabilecek.

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Personel alım tercihleri ne zaman: ​2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım​ Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden öğrendi. Sonuçların ardından adaylar ''Diyanet persone alımı tercihleri nasıl yapılır?'' sorusuna odaklandı. Tercihler Diyanet sınav resmi internet sitesinden yapılacak.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.

Adaylar isteğe bağlı olarak;

Adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.

Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

Diyanet personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı duyurusunun ardından gözler başvuru şartlarına çevrildi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafızlık için başvuran adayların hafız olması,

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Personel alımı sonuçları ne zaman: Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı için gelişmeler devam ediyor. Adaylar Diyanet personel alımı sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili olarak net bir açıklama yapılmadı.

7800 personel alımı nasıl yapılır:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar değerlendirmenin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sözlü sınavında başarılı olmak için:

En az 70 puan almak,

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecek,

Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacak,

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı hangi branşlarda alım yapacak? Diyanet personel alımı şartları nelerdir? gibi sorularını cevapladık. Siz de Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı hakkında görüşleriniz yorumlara yazabilirsiniz.