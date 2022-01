Fatih Altaylı elektrik zammıyla ilgili paylaşıma gelen yoruma çıldırdı: 'Öküz' grubuyla uğraşıyoruz

Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı paylaşıma gelen "İnanmayın buna. Elektrik faturasını görmüyordur bile" yorumuna çok sert tepki gösterdi.

Zamlı elektrik faturaları yedine yetmişe herkesin gündeminde. Cep yakan faturalar kimi yerlerde kiralarla yarışıyor.

Ünlüsü sokaktaki insanı tükettiği faturaları sosyal medya hesaplarından paylaşma sırasına girdi. Bu isimler arasında Habertürk yazarı Fatih Altaylı da vardı.

Altaylı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaytığı fotoğrafın yanına "Son gelen elektrik faturasından sonra artık ampülleri tek tek yakıyoruz. Sadece kitabın üzerine gelecek şekilde" diye yazdı.

"İnanmayın buna elektrik faturasını görmüyordur bile"

Altaylı'nın paylaşımının altına “İnanmayın buna. Elektrik faturasını görmüyordur bile. Otomatik ödemeye bağlıdır bunun faturası. Siz bunu okurken o pahalı viskisi ya da antika şarabını yudumluyordur.” yorumu yapıldı.

"Sizin troll maaşınız, bizim o içkilere ödediğimiz fahiş vergilerden geliyor"

Değerlendirmeye sert tepki gösteren Altaylı, "paralı troller saldırıya geçti" dedi bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili okurlar, kusura bakmayın kullanacağım tabir için ama işte böyle bir “öküz” grubuyla uğraşıyoruz.

Yıllardır söyler dururum, viski içmem, sevmem diye.

Ne pahalısını, ne ucuzunu.

Anlamam viskiden. Tadını da sevmem.

Antika şarap dediği ne ise onu hiç anlamadım bu görgüsüzün.

Eski bir Yunan batağından çıkarılmış şarabı mı kast ediyor acaba bilmiyorum.

Muhtemelen yıllanmış şarap demek istiyor ama müktesebatı yetmiyor. Antika diyor edepsiz.

Bak troll efendi ve benzerleri.

Evet her medeni insan gibi elektrik faturalarım otomatik ödeniyor.

Ama her faturayı alır bakarım. Elektrik, su, doğalgaz, telefon. Hepsine.

Çünkü biz parayı çalışarak kazanıyoruz.

Her kuruşumuzun emek karşılığı var.

Zaman zaman arkadaşlarımızla iki kadeh içki de içeriz. Sizin troll maaşınız, bizim o içkilere ödediğimiz fahiş vergilerden geliyor.

Biliniz ki, sizin gibi hangi parayla alındığı belirsiz Audi'lerin arka koltuğunda 100 dolarlık pudra çeken haramzadelerden değiliz.

Siz o elektrik faturasını yollayanlardan yanasınız.

Biz ödeyenlerden yana.

Aramızdaki fark bu.