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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Max Meyer Midtjylland'a transfer oldu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Max Meyer Midtjylland'a transfer oldu

Fenerbahçe'de, Max Meyer ile yollar ayrıldı. Alman futbolcunun Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

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Fenerbahçe 'nin Alman futbolcusu Max Meyer Danimarka ekiplerinden Midtjylland'a transfer oldu.

Sarı-Lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan futbolcu satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiralandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."

Bekleneni karşılayamadı
Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Alman futbolcu, Sarı-Lacivertli forma ile 12 maçta forma giydi ve 1 gol kez gol atma başarısı gösterdi.

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