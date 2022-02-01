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Galatasaray İspanyol file bekçisi Inaki Pena ile anlaştı resmi açıklama geldi

Galatasaray İspanyol file bekçisi Inaki Pena ile anlaştı resmi açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, 22 yaşındaki İspanyol file bekçisi Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

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Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.

İspanya Valencia’nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC’de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Pena, 2009 yılında Villarreal’in altyapısına transfer oldu. İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012’de Barcelona Akademisi’ne alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Pena, kalesinde 8 gol gördü.

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