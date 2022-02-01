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Dışarı çıkmak isteyen kızını tekme tokat dövdü! Bakın ne ceza verildi

Dışarı çıkmak isteyen kızını tekme tokat dövdü! Bakın ne ceza verildi

KAYSERİ'de, dışarı çıkmak isteyen kızı S.A.'yı darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ali A., 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen yıl 20 Kasım'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.A., babası Ali A.'dan dışarı çıkmak için izin istedi. Babanın "Hayır" cevabı üzerine kızı ile arasında tartışma çıktı. Ali A., kızı S.A.'yı tekme ve tokat ile dövdü. Kızının şikayetçi olması üzerine Ali A. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.  

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ali A. ile kızı S.A. hazır bulundu. Kızının daha sonra şikayetinden vazgeçtiği davada Ali A., suçsuz olduğunu belirterek, "Kesinlikle kızımı darbetmedim, beraatimi istiyorum" dedi.

Şikayetçi olmadığını söyleyen S.A. ise "Dışarı çıkmak istedim. Babam izin vermedi. Aramızda da sözlü tartışma oldu. Şikayetçi değilim. Darbetmedi" diye konuştu. Mahkeme hakimi, sanık Ali A.'yı 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezasını da ertelemedi.

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