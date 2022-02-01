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İstanbul'da ikinci 'tapuda rüşvet' operasyonu! Şile'de 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ikinci 'tapuda rüşvet' operasyonu! Şile'de 12 kişi gözaltına alındı

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'nde 2. dalga rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şile Tapu Müdürlüğü'nde 1 Ekim 2021'de rüşvet operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 86 şüpheli gözaltına alınmıştı. 32 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Operasyonun devamında dün 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10"u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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