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Benzin, motorin ve otogaz LPG'ye zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun

Benzin, motorin ve otogaz LPG'ye zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun

Şubat ayının ilk günü üç zam birden geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam bekleniyor.

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Dünya piyasalarında brent petrolün varil fiyatının 90 doları aşmasının ardından araç sahiplerine kötü haber geldi. Akaryakıt ürünlerinin hepsine birden bu gece yarısından itibaren zam geliyor. 

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam gelecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Benzinin litresi kaç lira olacak?
Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,14 TL'den 14,53 TL'ye, İstanbul'da ortalama 14,06 TL'den 14,46 TL'ye, İzmir'de ise ortalama 14,16 TL'den 14,55 TL'ye çıkacak.

Motorinin litresi kaç para olacak?
Motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,39 liradan 14,61 liraya, İstanbul'da ortalama 14,32 liradan 14,54 liraya, İzmir'de ise ortalama 14,39 liradan, 14,61 liraya yükselecek.

LPG'nin fiyatı kaç lira olacak?
Otogazın litre fiyatı da Ankara’da ortalama 9,48 liradan 9.86 liraya, İstanbul’da ortalama 9.27 liradan 9.65 liraya ve İzmir’de 9.21 liradan 9,59 liraya yükselecek.

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