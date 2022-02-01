Elif Yıldırım aşığına döndü! Esra Erol ATV canlıda bombaladı: Zebellahı olacağım
Esra Erol'un evli ve 2 çocuklu bir adamla yasak aşk yaşayan Elif Yıldırım'a tepkisi olay olmuştu. Esra Erol son canlı yayında hem Elif'in kararını duyurdu hem de olay fırça için açıklama yaptı. Esra Erol 'Zebellah gibi bekleyeceğim' deyip bomba açıklamalar yaptı.
Esra Erol'da programında Elif Yıldırım ile ilgili yaşananlar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. 18 yaşındaki Elif Yıldırım, 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçmıştı. Evli aşığı genç kızı evinin çatı katında saklamış ve eşi ilişkiyi canlı yayında öğrenmişti. Genç kız ifşa olan ilişki sonrasında Esra Erol'da programına çıkınca olay bambaşka noktalara taşınmıştı. Esra Erol canlı yayında tepki gösterip konuşmayan Elif Yıldırım'a fırça atmış ve o video sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Esra Erol'dan son canlı yayında hem Elif Yıldırım hem de olay fırça için açıklamalar geldi. İşte Elif Yıldırım olayının perde arkası ve Esra Erol'un isyanı:
Alanya’da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun’a kaçtığı belirlendi. Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuklu Kadir Akkoyun’un, Elif Yıldırım’ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Kadir Akkoyun ve eşi Ümit Akkoyun, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif Yıldırım'ı canlı yayında öğrendi.
Esra Erol'un olay olan fırçası : Elif Yıldırım'ı çatı katında bulan Esra Erol onu canlı yayına çıkardı. O canlı yayın ise bambaşka bir noktaya taşındı. Elif Yıldırım yayında konuşmak istemeyip Esra Erol'a tepki verince olanlar oldu. Esra Erol Elif'e verdiği tepkiyle gündeme oturdu. Ünlü sunucu hem ağlayıp hem 'öğüt' verdiği o yayında Elif'e şunları söyledi:
-“Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğini çocuklarınıza öğretin. Özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.”
Esra Erol'un olay olan fırçası - Video tıkla
Esra Erol perde arkasını anlattı: Ünlü sunucu verdiği bu tepkiyle sosyal medyaya 'canlı yayında genç bir kızı rencide etti' eleştirileri ile geldi. Bu yorumlara hayli kızan Esra Erol son canlı yayınında Elif Yıldırım olayının perde arkasını açıkladı. Elif Yıldırım ilişkisi ortaya çıkınca stüdyoya ailesi ile biraraya gelmemek şartıyla çıkacağını sadece Esra Erol ile konuşacağını söylemiş. Bunun üzerine Esra Erol'da onu yan stüdyoya almış. Genç kız ile aralarında geçen ve olay olan anların sosyal medyaya farklı yansıtıldığını belirten Esra Erol, canlı yayında tepki gösterip şunları söyledi:
-Benim tepkim kız çocuklarının eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmayı kabul etmelerine. Bana istediğinizi söyleyin ama o söyledikleriniz genç kızların hayatlarını kurtarsın. Kızlarımızı öyle yetiştirelim ki o adamları gözlerinden tanısınlar. O adamlara o şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var. Benim kadınlar ve çocuklar konusunda ne kadar savunucusu olduğumu herkes biliyor. Lütfen beni 1 dakikalık görüntüyle yargılayıp haksız etmeyin.