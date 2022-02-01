Elif Yıldırım aşığına döndü! Esra Erol ATV canlıda bombaladı: Zebellahı olacağım

Esra Erol'un olay olan fırçası : Elif Yıldırım'ı çatı katında bulan Esra Erol onu canlı yayına çıkardı. O canlı yayın ise bambaşka bir noktaya taşındı. Elif Yıldırım yayında konuşmak istemeyip Esra Erol'a tepki verince olanlar oldu. Esra Erol Elif'e verdiği tepkiyle gündeme oturdu. Ünlü sunucu hem ağlayıp hem 'öğüt' verdiği o yayında Elif'e şunları söyledi:

-“Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğini çocuklarınıza öğretin. Özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.”

Esra Erol'un olay olan fırçası - Video tıkla