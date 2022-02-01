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İstanbul'da yeşil meteoru görenler dehşete kapıldı! Sırrı ortaya çıktı

İstanbul'da yeşil meteoru görenler dehşete kapıldı! Sırrı ortaya çıktı

İstanbul'da ve Türkiye'nin bazı illerinde görülen yeşil meteor dün akşam sosyal medyayı karıştırdı. Görenler dehşete kapılarak fotoğraflayıp paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte saat 22.35’te gökyüzünde, meteor olduğu belirtilen yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Görüntüler halk arasında heyecan yaratırken sosyal medyada TT oldu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Uzay Ajansı şöyle dedi: "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Söz konusu meteora ilişkin açıklamamızı inceleyebilirsiniz."

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