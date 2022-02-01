Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?
how TV'nin daha ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Üç Kuruş'a başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları Azade rolü ile dahil oldu. Peki Üç Kuruş'ta Azade karakterine hayat veren Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, evli mi? Sezin Akbaşoğulları dizileri hangisi?Abone ol
SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş kısa sürede oldukça sevildi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye bu hafta 2 isim daha dahil oldu. Bu isimlerden biri ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğlları oldu. Dizide Azade karakterine hayat veren güzel oyuncu hakkında araştırmalar başladı. İşte detaylar...
Üç Kuruş "Azade" Sezin Akbaşoğulları Kimdir? Sezin Akbaşoğulları Kaç Yaşında ve Nereli?
40 yaşının içinde olan oyuncumuz Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatroyla lise yıllarında tanışan Sezin Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle geçen oyuncumuz kariyerindeki asıl çıkışı 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle yakalamıştır. Daha önce Kırmızı Oda, Ağlama Anne, Ufak Tefek Cinayetler, Fi, Cesur Ve Güzel, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yabancı gibi başarılı projelerde yer alan oyuncumuz kamera karşısına en son 2021 yılında Uyanış Büyük Selçuklu diziyle geçmiştir.
Sezin Akbaşoğulları Rol Aldığı Yapımlar
2000-2003 Bizim Evin Halleri – Doğa
2005 Beyaz Gelincik – Meral Ceren
2005 Eylül – Zeynep Öğretmen
2007 Sır Gibi – Deniz
2008 Derdest – Gaye Acar
2009 Ah Kalbim – Candan
2010 Küstüm Çiçeği – Gülten Zeycanlı
2011 Sen De Gitme – Ceyda Sevi
2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – Eylül Fidan
2014 Ah Neriman – Itır Kamer
2015 Racon Ailem İçin – Sedef Ercan
2015 Hatırla Gönül – Selma
2016 Cesur ve Güzel – Cahide Korludağ
2017 Fi – Işıl
2017 Ufak Tefek Cinayetler – Elif Işık
2018 Babamın Günahları – Melike
2018 Ağlama Anne – Özlem Alan
2020 Kırmızı Oda – Hediye
2021 Uyanış: Büyük Selçuklu – Zübeyde Hatun
2022 Üç Kuruş – Azade