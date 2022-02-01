Ukrayna lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik mesaj

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye ile iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmesi planlanıyor.

Reuters’ın haberine göre, Zelenskiy, parlamentoya yaptığı konuşmada aynı zamanda Ukrayna’nın ekonomisinin istikrara kavuşmaya başladığını söyledi ve Rusya’nın saldırı tehdidi nedeniyle panik olunmaması ve birlik olunması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya, Fransa ve Almanya ile yapılacak barış görüşmelerinin yeni turunun tarihine dair yakında anlaşmaya varılmasını umuyor.

Zelenskiy, Ukrayna’nın silahlı güçlerini üç yıl içinde 100,000 kişi artıracağını da ekledi.