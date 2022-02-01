Fatma Betül Sayan Kaya kiminle evli eşi İlyas Kaya ne iş yapıyor?

AK Parti'den İstanbul 2. bölge müdürü olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hayatı ve eğitim durumu merak konusu oldu. Aslen İstanbul Fatih doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya 41 yaşında. Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ise çocuk psikiyatrisi uzmanıdır. Peki Fatma Betül Sayan çocukları kimdir?

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İSTANBUL milletvekili olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. 1981 doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun olan Sayan Kaya, New York Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. İlyas Kaya ile evli olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir kızı bir de oğlu vardır.

Fatma Betül Sayan Kaya kimdir: İstanbul - 1981, Ramazan, Hatice.

Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı.

İlyas Kaya ile evli olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir kızı bir de oğlu vardır.

AK PARTİ İstanbul İl Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ İstanbul İl Tanıtım Medya Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 5. Olağan Kongresiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 13 Eylül 2015 tarihinde AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği itibarıyla AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 65. Hükûmette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı.