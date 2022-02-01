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Aselsan'ın yeni silahı Göker göreve hazır 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aselsan'ın yeni silahı Göker göreve hazır 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlıyor

ASELSAN, hava ve kara savunması görevleri için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'ni göreve hazır hale getirdi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, özgün sistem tasarım ve entegrasyonu yaklaşımıyla kara ve deniz platformlarında kullanılabilen silah sistemleri geliştiriyor. Güvenlik güçlerinin talepleri ve değişen tehditleri dikkate alan şirket, mevcut ürünlerine yenilerini ekliyor.

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı Göker ile atış testleri gerçekleştirdi. ASELSAN öz kaynaklarıyla yürütülen Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'nin işletme testleri ve kabiliyet gösterim atışları, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Alanı'nda tamamlandı.

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı. Yapılan testler sistemin göreve hazır olduğunu ortaya koydu.

Göker Sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Hava ve kara hedeflerine karşı etkili
Sistem, "ATOM 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat"ın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini/mikro İHA, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak. Kara hedeflerine karşı ise 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlayacak sistem, geniş yükseliş ekseni kapsamasıyla özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı verecek. Sistem, bu sayede hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarımla sahada kullanım alanı sunacak.

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