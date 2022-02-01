BIST 2.029
DOLAR 13,39
EURO 15,08
ALTIN 777,38
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Ali Koç Joachim Löw'le son görüşmeyi yaptı! Fenerbahçe'de karar verildi

Ali Koç Joachim Löw'le son görüşmeyi yaptı! Fenerbahçe'de karar verildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, uzun süredir takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Alman teknik direktör Joachim Löw'le anlaştı

Abone ol

Löw, bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda sarı-lacivertlileri çalıştıracağını iletmişti ve son karar Başkan Ali Koç’a kalmıştı. Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw’le son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı. Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı, alacağı ücretin de kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A’dan Z’ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe’yi istikrara kavuşturacak doğru ismin Löw olduğuna inanan Koç, uzun süredir emek verdiği anlaşmayı sağladı ve iş sadece ıslak imzaya kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aselsan'ın yeni silahı Göker göreve hazır 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlıyor
Aselsan'ın yeni silahı Göker göreve hazır 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlıyor
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması
Fatma Betül Sayan kimdir aslen nereli Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir?
Fatma Betül Sayan kimdir aslen nereli Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir?
Türkiye'nin internet hızı 103'üncü sırada yer aldı
Türkiye'nin internet hızı 103'üncü sırada yer aldı
AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu
AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu
3'üncü kattan düşerek ölen Şevval 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış
3'üncü kattan düşerek ölen Şevval 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış
Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?
Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?
'Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım' deyip seslendi: Ben sadece...
'Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım' deyip seslendi: Ben sadece...
Birleşmiş Milletler'de ABD Rusya arasında tartışma
Birleşmiş Milletler'de ABD Rusya arasında tartışma
'Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım'
'Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım'