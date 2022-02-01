1 Şubat 2022 altın fiyatları! Altın neden düşüyor devamı gelecek mi?
1 Şubat 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Son günlerde aşağı yönlü hareket eden altın fiyatlarında son durum ne? Altın neden düşüyor? Düşüş kalıcı mı? İşte son rakamlar...
1 Şubat 2022 gram altın 774,60 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.280,00, yarım altın 2.561,00, cumhuriyet altını da 5.102,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları neden düşüyor? CNN Türk yayınında piyasa değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Sefer Şener, "Fed'in almış olduğu kararlar emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bu kurları artırıyor veya azaltıyor. Yaşanan geri çekilmenin nedeni Fed kararı." dedi. Şener şunları söyledi:
-Biz altının gerilediğini gördük. Şu an itibarıyla 1790 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Amerika'da faizlerin artacağı beklentisi altını öncelikle aşağı yönlü baskılıyor.
-Mutlak suretle altın her zaman portföylerde bulundurulması gereken önemli bir emtia.
-Kurda stabilizasyon sağlandı. Özellikle bu Kur Korumalı Mevduat Sistemi uygulandıktan sonra dikkat ederseniz kurlarda aşırı oynaklık yaşamıyoruz.