1 Şubat 2022 altın fiyatları! Altın neden düşüyor devamı gelecek mi?

1 Şubat 2022 gram altın 774,60 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.280,00, yarım altın 2.561,00, cumhuriyet altını da 5.102,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları neden düşüyor? CNN Türk yayınında piyasa değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Sefer Şener, "Fed'in almış olduğu kararlar emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bu kurları artırıyor veya azaltıyor. Yaşanan geri çekilmenin nedeni Fed kararı." dedi. Şener şunları söyledi: