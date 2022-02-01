BIST 2.019
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 778,25
HABER /  DÜNYA
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Rusya'dan Ukrayna krizinde kritik doğalgaz hamlesi geldi iki katına çıkardılar

Rusya'dan Ukrayna krizinde kritik doğalgaz hamlesi geldi iki katına çıkardılar

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı.

Abone ol

Slovakya doğal gaz iletim şirketi Eustream şirketi verilerine göre, Ukrayna sınırındaki Velke Kapusany bağlantı noktası üzerinden Slovakya'ya Rus gazı sevkiyatında artış yaşandı.

Dün Ukrayna üzerinden Slovakya'ya günlük 48,4 milyon metreküp doğal gaz sevk edilirken, bugün söz konusu güzergah üzerinden 80 milyon metreküp doğal gaz sevk edilecek.

Rusya, Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderdiği Polonya güzergahından sevkiyatları ise 19 Ocak'ta durdurmuştu.

Doğalgaz fiyatları düştü
Verilerin açıklanmasının ardından, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yaklaşık yüzde 8 geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil de yandaş oldu! Hadi Özışık anlatıyor
Yılmaz Özdil de yandaş oldu! Hadi Özışık anlatıyor
Fatma Betül Sayan Kaya kiminle evli eşi İlyas Kaya ne iş yapıyor?
Fatma Betül Sayan Kaya kiminle evli eşi İlyas Kaya ne iş yapıyor?
Aselsan'ın yeni silahı Göker göreve hazır 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlıyor
Aselsan'ın yeni silahı Göker göreve hazır 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlıyor
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması
Yüzde 17 iddiası vardı! Yurtiçi Kargo’dan zam açıklaması
Fatma Betül Sayan kimdir aslen nereli Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir?
Fatma Betül Sayan kimdir aslen nereli Fatma Betül Sayan eğitim durumu nedir?
Türkiye'nin internet hızı 103'üncü sırada yer aldı
Türkiye'nin internet hızı 103'üncü sırada yer aldı
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Test zorunluluğu kaldırıldı: HES Kodu sorgulaması...
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Test zorunluluğu kaldırıldı: HES Kodu sorgulaması...
AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu
AİHM'den HDP kararı! 40 milletvekilinin dokunulmazılığının kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu
3'üncü kattan düşerek ölen Şevval 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış
3'üncü kattan düşerek ölen Şevval 'Özgecanlar ölmesin' diye yazı yazmış
Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?
Üç Kuruş Azade kimdir gerçekte kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?