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Covid-19'un düşmanı! Birçok hastalığa şifa oluyor: Eskiden yabanda yetişirdi

Covid-19'un düşmanı! Birçok hastalığa şifa oluyor: Eskiden yabanda yetişirdi

Adını yetiştiği Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı köyden alan Zivzik narı, eşsiz aroması ve aylarca dayanabilen özelliği ile şifa kaynağı görevi görüyor.

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Soğuk havaların başlamasıyla beraber Diyarbakır’ın en işlek caddelerinden Gazi Caddesinde Zivzik narı satan Mikail Dursun, Zivzik narı türünün şifa kaynağı olduğunu, insanların pek çok hastalıktan korunmak için Zivzik narını tercih ettiğini söyledi. Zivzik narının kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet, Covid-19, enfeksiyon ve birçok hastalığa iyi geldiğini öne süren Dursun, ”Bu nar çeşidi eskiden yabanda yetişirdi. Fakat insanlar bu meyvedeki şifayı bulduktan sonra bahçelerde de yetiştirmeye başladı. Sezon başladığı gibi tezgahımı açıyorum. Mersin narı da getirdiğim oluyor fakat insanlar genelde Zivzik narını tercih ediyor. Hasta olan birçok müşterim var ve düzenli olarak gelip benden Zivzik narının suyunu alırlar. Çünkü bu nar çeşidi birçok hastalığa iyi geldiği gibi Covid-19'un da düşmanı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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