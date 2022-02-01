Bora Akkaş boşandığı eşi kimdir? Üç Kuruş'taki Çetin kimdir, yaşı kaç?

Show TV'nin daha ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Üç Kuruş'a başarılı oyuncu Bora Akkaş, Çetin karakteri ile dahil oldu. Birçok filmde ve dizide rol alan genç oyuncu Bora Akkaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Üç Kuruş'ta Çetin karakterine hayat veren Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi, boşandığı eşi kimdir?

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SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş kısa sürede oldukça sevildi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye bu hafta 2 isim daha dahil oldu. Bu isimlerden biri ünlü oyuncu Bora Akkaş oldu. Dizide Çetin karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu hakkında araştırmalar başladı. İşte Bora Akkaş hakkında detaylar...

Doğa Bora Akkaş 12 Ekim 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Türk reklam, dizi-film oyuncusu ve şarkıcı.

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez 'Gönlümdeki Köşk Olmasa' isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. 'Hakunamatata' isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır.

2008 yılında Miller'ın yaptığı 'Miller Music Factory' yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte 'Bize Kızma' isimli parçayla katılmıştır, ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol almış.oyunculuğa devam etmiştir. 2009 senesinde 'Adab-ı Muaşeret' isminde 3. sinema filminde oynamştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmıştır ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona ermiştir.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.

Bora Akkaş Seda Türkmen Boşandı mı?

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.