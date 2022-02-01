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Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı

Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var. Hepimiz biliyoruz, akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, 'benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin', akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" dedi.

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Çankaya Belediyesi'nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" düzenlendi.
Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Aksoy'un 31 Ocak 1990'da öldürüldüğünü anımsatarak, bu haftayı "Adalet ve Demokrasi Haftası" olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Aksoy'un, derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini söyleyen Bozkurt, "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak" diye konuştu.
Törende ödülleri veren isim olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yaptığı konuşmada, "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz"ifadelerini kullandı.

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