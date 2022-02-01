BIST 2.019
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 778,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Dar gelirli ailelere anaokulu desteği için açıklama

Dar gelirli ailelere anaokulu desteği için açıklama

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu anaokulu-ana sınıfı desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abone ol

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu-ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi

Yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız
Bakan Yanık, desteğin detaylarına ilişkin ise, şöyle konuştu: “Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3- 5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokuluna- ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız.

Bu doğrultuda MEB ile belirleyeceğimiz destek tutarını, her yıl ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu-ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu-ana sınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkati çeken Bakan Yanık, “3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB’e bağlı resmi anaokulu-ana sınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağını, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de minibüs şoförü bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil bakın kim çıktı
İzmir'de minibüs şoförü bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil bakın kim çıktı
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Bugünden itibaren sona erdi: Artık...
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Bugünden itibaren sona erdi: Artık...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı? Ekrem İmamoğlu sonunda cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı? Ekrem İmamoğlu sonunda cevap verdi
Öğretmen atamaları açıklandı bilet satışları ikiye katladı
Öğretmen atamaları açıklandı bilet satışları ikiye katladı
Bora Akkaş boşandığı eşi kimdir? Üç Kuruş'taki Çetin kimdir, yaşı kaç?
Bora Akkaş boşandığı eşi kimdir? Üç Kuruş'taki Çetin kimdir, yaşı kaç?
Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı
Ahmet Necdet Sezer uzun aradan sonra ortaya çıktı
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hangisi nasıl niyet edilir?
Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz hangisi nasıl niyet edilir?
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin istifa etti
Kazakistan’da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin istifa etti
Vakalar patladı 144 ev karantinaya alındı
Vakalar patladı 144 ev karantinaya alındı