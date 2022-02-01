İstanbul'a 14 Şubat'ta 'Sibirya Karı' yağacak! Kar yağışı çok fena geri geliyor
Kar yağışı bitti denirken bu kez kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur fena bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı iller ve İstanbul için yapılan saatli uyarının detayları... İstanbul için yapılan 14 Şubat tahmini ise korkuttu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporunda 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteorolojinin son raporuna göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi. Bu kez 'Sibirya yağışları" geliyor.
Meteorolojinin verilerine göre yağışlar, Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 kente sarı, 2 kente turuncu uyarıda bulundu.