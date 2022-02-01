İstanbul'a 14 Şubat'ta 'Sibirya Karı' yağacak! Kar yağışı çok fena geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporunda 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteorolojinin son raporuna göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi. Bu kez 'Sibirya yağışları" geliyor.