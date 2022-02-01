Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, aslen nereli? Sezin Akbaşoğulları dizileri

Show TV'nin daha ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Üç Kuruş'a başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları Azade rolü ile dahil oldu. Peki Üç Kuruş'ta Azade karakterine hayat veren Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, evli mi? Sezin Akbaşoğulları dizileri hangisi?

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SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş kısa sürede oldukça sevildi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye bu hafta 2 isim daha dahil oldu. Bu isimlerden biri ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğlları oldu. Dizide Azade karakterine hayat veren güzel oyuncu hakkında araştırmalar başladı. İşte detaylar...





40 yaşının içinde olan oyuncumuz Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatroyla lise yıllarında tanışan Sezin Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle geçen oyuncumuz kariyerindeki asıl çıkışı 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle yakalamıştır. Daha önce Kırmızı Oda, Ağlama Anne, Ufak Tefek Cinayetler, Fi, Cesur Ve Güzel, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yabancı gibi başarılı projelerde yer alan oyuncumuz kamera karşısına en son 2021 yılında Uyanış Büyük Selçuklu diziyle geçmiştir.

Sezin Akbaşoğulları Rol Aldığı Yapımlar



2000-2003 Bizim Evin Halleri – Doğa

2005 Beyaz Gelincik – Meral Ceren

2005 Eylül – Zeynep Öğretmen

2007 Sır Gibi – Deniz

2008 Derdest – Gaye Acar

2009 Ah Kalbim – Candan

2010 Küstüm Çiçeği – Gülten Zeycanlı

2011 Sen De Gitme – Ceyda Sevi

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – Eylül Fidan

2014 Ah Neriman – Itır Kamer

2015 Racon Ailem İçin – Sedef Ercan

2015 Hatırla Gönül – Selma

2016 Cesur ve Güzel – Cahide Korludağ

2017 Fi – Işıl

2017 Ufak Tefek Cinayetler – Elif Işık

2018 Babamın Günahları – Melike

2018 Ağlama Anne – Özlem Alan

2020 Kırmızı Oda – Hediye

2021 Uyanış: Büyük Selçuklu – Zübeyde Hatun

2022 Üç Kuruş – Azade