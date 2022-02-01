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Adana'da dehşet! Anne ile kızını başından vuran cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

Adana'da dehşet! Anne ile kızını başından vuran cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

ADANA'da, ağabeyi ile dini nikahla birlikte yaşayan Hüda (39) ve onun annesi Naime (70) Gün'ü tabancayla başlarından vurarak öldüren A.A.'nın (32) yakalanması için çok sayıda adrese baskınlar yapıldı. Polis, henüz bir ize rastlamadı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Hüda Gün, annesi Naime Gün'ün evine gitti. Bir süre sonra eve, Hüda Gün'ün dini nikahla birlikte yaşadığı Adem A.'nın kardeşi A.A. da geldi. Yemek masasında başlayan tartışmanın ardından A.A., belinden çıkardığı tabancayla Hüda Gün ile annesini başından vurdu. A.A., plakası sökülmüş motosikletine binip, olay yerinden kaçtı. Bu sırada evde bulunan akrabanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Hüda ile Naime Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ile kızın cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Gün ailesinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Otopsinin ardından teslim alınan anne ile kızının cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çifte cinayetin ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan A.A.'nın yakalanması için saklanabileceği çok sayıda adrese baskınlar yaptı. A.A.'dan ize henüz rastlanılmazken, polisin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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