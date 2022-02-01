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Bekir Bozdağ: Yargı milletin vicdanını rahatlatmalı

Bekir Bozdağ: Yargı milletin vicdanını rahatlatmalı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda çoğulculuğun korunmak zorunda olduğunu belirtti.

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Bakan Bekir Bozdağ, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde yargıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargıda çoğulculuğun önemine işaret eden Bakan Bozdağ, "Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız. Yargıda çoğulculuğu korumak için HSK olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yargı, Türk milletinin yargısıdır ve bu nedenle yargıda çoğulculuk olmak durumundadır. Yargı, anayasa ve hukuka uygun olarak milletin vicdanını rahatlatacak kararlar vermelidir." ifadelerini kullandı.

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