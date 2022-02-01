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Bakan Nureddin Nebati Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Bakan Nureddin Nebati Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile gerçekleştirdiği görüşmede önümüzdeki dönemdeki yatırımları ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Nebati paylaşımında böyle duyurdu: "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik."

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