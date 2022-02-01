BIST 2.015
DOLAR 13,45
EURO 15,15
ALTIN 778,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Kayseri'de yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

KAYSERİ'den son gelen haber üzüntüye boğdu. Bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Abone ol

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde iki gün önce, yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından birinci katın zemine düşerek yaralanan T.B, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

T.B, olayın ardından alışveriş merkezine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan ünlü marka içeceklerin satışını yapan DyDo Drinco Turkey'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan ünlü marka içeceklerin satışını yapan DyDo Drinco Turkey'e soruşturma
İstanbul'da denizin rengi değişti! Canlarını hiçe sayarak girdiler: Tehlikeli eğlence görenleri korkuttu
İstanbul'da denizin rengi değişti! Canlarını hiçe sayarak girdiler: Tehlikeli eğlence görenleri korkuttu
Bilim insanları mamutları dünyaya geri getirecek!
Bilim insanları mamutları dünyaya geri getirecek!
Coşkun Sabah 'parayı cebine indirmiş' dedi her şeyi anlattı
Coşkun Sabah 'parayı cebine indirmiş' dedi her şeyi anlattı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri grevde! Aylık istenen paket sayısını açıkladılar
Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri grevde! Aylık istenen paket sayısını açıkladılar
NATO'dan Rusya sınırına 60 kilometrede bir haftalık askeri eğitim
NATO'dan Rusya sınırına 60 kilometrede bir haftalık askeri eğitim
Elektrik Mühendisleri Odası 210 kilovatsaat hesabını deşifre etti! Esas olay şubatta!
Elektrik Mühendisleri Odası 210 kilovatsaat hesabını deşifre etti! Esas olay şubatta!
Bakan Bekir Pakdemirli 'ideolojik tipler' dedi eleştirilere yanıt verdi
Bakan Bekir Pakdemirli 'ideolojik tipler' dedi eleştirilere yanıt verdi
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı duvarları çalmışlar
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldı skandal ortaya çıktı duvarları çalmışlar