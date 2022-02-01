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Türkiye'nin savaş gemisinde sürpriz gelişme! Tasarım değişikliğine gidiliyor

Türkiye'nin savaş gemisinde sürpriz gelişme! Tasarım değişikliğine gidiliyor

TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) rahatça kullanabilmesi için tasarım değişikliğine gidiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından TCG Anadolu amfibi hücum gemisi ve Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile ilgili yapılan açıklamada, "Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu bu yıl yapacak. Ardından ise çok amaçlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlanacak" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan görselde ise TCG Anadolu'nun tasarımında birtakım farklılıklar olduğu görüldü. Uçakların havalanmasını sağlayan ski-jump rampası uzatılırken platformların geminin içine konulmasını sağlayan asansörün arkasındaki boşluk ise kapatıldı.

(SavunmaSanayiST)

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