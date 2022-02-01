Koronavirüs pandemisinde bir ilk! Avusturya zorunlu aşılamaya geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yükselişi aşının önemini bir kez daha gösterdi. Bazı ülkeler önlemleri sıkılaştırma kararı alırken Avusturya'da yürürlüğe giren yasayla 18 yaşından büyük herkese Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Omicron varyantının da yayılımı ile dünya genelindeki artışını sürdürüyor. Omicron vaka sayılarındaki yükselişin hızını artırırken hastalığın bulaşıcılığının artmasındaki sebepleri azaltmaya çalışan bazı ülkeler önlemlerini sıkılaştırdı.

Avusturya da önlemleri artıran ülkelerden biri olurken salgının başından bu yana bir ilki uygulamaya hazırlanıyor. Avusturya'da yürürlüğe giren yasayla 18 yaşından büyük herkesin Kovid-19 aşısı yaptırması zorunlu hale getirildi.

Zorunluluğu nüfusun geneline yayan ilk ülke oldu

Avusturya aşıyı zorunlu kılmakta tüm komşularından daha da öteye giden bir adım attı. Bazı ülkeler tıp çalışanları ve yaşlılar için aşı zorunluluğu getirmişti ancak bunu yetişkin nüfusun geneline yayan ilk ülke Avusturya oldu.

Yasanın Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalması öngörülüyor. Pandeminin bitmesi halinde yasanın daha da erken kaldırılabileceği belirtilirken yetkililer insanların aşı durumunu kontrole Mart ortasında başlayacak. Aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3 bin 600 avro para cezası verilebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar ve hamileler ise muaf tutulacak.