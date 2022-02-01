Ankara kulislerinde gündeme oturan iddia Kemal Kılıçdaroğlu o şirketlerden biriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletten ihale alan şirketlerden birinin patronunun kendisinden randevu talep ettiğini ama talebe olumsuz yanıt verdiğini açıklamıştı. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu, Kolin Şirketler Grubu’nun sahibi Celal Koloğlu ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sayılı şirketleri arasında gösterilen Limak, Cengiz, Kolin, Makyol ve MNG'yi hedef gösteriyor.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmalarda iktidara geldiklerinde devletten en çok ihale alan bu beş şirketin ihalelerinin yeniden gözden geçirileceğini belirtiyor.

2021 yılının son aylarında ise özellikle Ankara kulislerinde bir iddia konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki beş şirketten birinin Kılıçdaroğlu ile görüşmek için girişimlerde bulunduğuydu.

Bu iddia 29 Ocak'ta HalkTV'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Bu beşli çeteden sizinle görüşmek isteyen oldu mu?” diye soruldu.

Kılıçdaroğlu da bu soruya, “Beş müteahhidin görüşme talebi net bir şekilde bana iletilmedi, dolaylı olarak iletildi. Görüşmedim. Niye görüşeyim?” cevabını verdi ve "Belki onlar da haksızlığa uğradıklarını ifade edecekler. Ellerinde belki de dosya vardır. ‘Efendim bizden bu kadar rüşvet istediler’ diyecekler. Onlarda gelecek. Kime ne kadar rüşvet ödedikleri. Bugün değil ama gelecek.100 liralık geçiş ücretini 130 liraya çıkarıyorsunuz. Bunlar bedava mı oluyor?” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu ile Celal Koloğlu görüştü

MedyaTava'nın edindiği bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, Kolin Şirketler Grubu’nun sahibi Celal Koloğlu ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Celal Koloğlu'nun aldıkları ihaleler ile ilgili görüşme gerçekleştirip bilgi paylaştığı öğrenildi.

Cengiz Holding de randevu istedi olmsuz

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz de kardeşi aracılığıyla eski araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Cengiz'i reddetmesinin nedeni ise kamuoyunda Cengiz'e ait ses kaydının yoğun tepki görmesi. Mehmet Cengiz'in bir telefon kaydında halka küfrettiği biliniyor.

İbrahim Uslu yalanladı

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'in kardeşi aracılığıyla eski araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep edildiği konusunu ise MedyaTava Uslu'ya sordu. Uslu aracılık konusunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kesin bir dille yalanladı. "Görüşme talebi ve görüşmeyle ilgili bilgim yok. Arabulucuk da yok. Öyle bir girişimim olmadı. Zaten öyle bir pozisyonum da yok." dedi.

O beş şirket kimlerden oluşuyor?

Kılıçdaroğlu'nun son yıllarda Türkiye’deki neredeyse tüm büyük kamu ihalelerini alan beş şirkete verdiği bir isim. Kamu ihalelerinde ismi adları sıkça anılıyor. O şirketler aldıkları ihale sırasına göre; Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin Grup, Makyol ve MNG olarak sıralanıyor.