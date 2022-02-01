En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

Jos Beek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu. Olay, insanların biyolojik ailelerini bulmasına yardım eden Fiom Vakfı'nın 21 çocukta DNA eşleşmesi olduğunu keşfetmesi nedeniyle ortaya çıktı.