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En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

Hollanda'nın Leiden kentinde 1973-1986 yılları arasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Jos Beek'in, doğurganlık tedavileri sırasında kendi spermlerini kullandığı ve en az 21 çocuğa babalık yaptığı ortaya çıktı.

En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

Jos Beek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu. Olay, insanların biyolojik ailelerini bulmasına yardım eden Fiom Vakfı'nın 21 çocukta DNA eşleşmesi olduğunu keşfetmesi nedeniyle ortaya çıktı.

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En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

Yapılan araştırma sonucu 21 annenin, Elisabeth Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Jas Beek tarafından tedavi edildikten sonra doğum yaptığı belirlendi.

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En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

Beek'in kendi evliliğinden olan "resmi" çocuklarından birinin DNA'sının, tedavi sonrası doğan 21 çocukla eşleşmesi üzerine Fiom Vakfı, hastaneyi durumdan haberdar etti.

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En az 21 çocuğun babası çıktı tedavi ettiği kadın sayısı bilinmiyor

Kaç kadını tedavi ettiği bilinmiyor: Elisabeth Hastanesi ile birleşerek Alrijne adını alan hastanenin müdürü Peter Jue, tüm dosyaların yok edildiğini, bu nedenle Jas Beek'in kaç kadını tedavi ettiğinin bilinmediğini söyledi.

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