CHP'li Seyhan Belediye Başkanı'ndan işçiye şaka gibi nasihat: Çocuk yapmayın

ADANA'da Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye işçileriyle zamda anlaşmak yerine şaka gibi nasihatlerde bulundu. "Çocuk yapmayın, az yiyin, yürüyün" diyen Akay'ın sözleri tepki çekti. Seyhan halkı da hizmet görmemekten şikayetçi.

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ADANA'da Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zam bekleyen personeline tepki çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ücreti veremeyeceğini söyleyen Akif Kemal Akay, "Çocuk yapmayın ya da bakabileceğiniz kadar az çocuk yapın, az yemek yiyin, taşıt kullanmak yerine yürüyüş yapın. Bu sağlığınız için de önemli. Aldığınız parayla ayın sonunu getirmeyi öğrenin" dedi.

Çukurova Metropol gazetesinde yer alan habere göre; belediyenin sadece açık ihalelerde reklama 4,5 milyon lira bütçe ayırdığı, yapılan diğer harcamalarla bu bütçenin 10 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Belediyede çalışan işçiler de reklama ayrılan bütçenin kendilerine zam olarak ödenmesini talep etti.