İstanbul kar esareti altındayken İsviçre'ye tatile giden Murat Ongun'dan günler sonra ses geldi
İSTANBUL'da yoğun kar yağışı başlamadan İsviçre'ye tatile gittiği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan günler sonra ilk ses geldi. Ongun'un paylaşımının ardından sosyal medyadan tepkiler yükseldi.Abone ol
İSTANBUL'da yapılan onlarca uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un kar tatili yapmaya gitmesi tepkilere neden olmuştu. İstanbulluların yollarda çile çektiği sıralarda sosyal medya üzerinden vatandaşlara 'troll' yakıştırmasında bulunan Ongun'dan daha sonra haber alınamadı.
Günler sonra ortaya çıktı
Yaşanan kar felaketinde İBB görevlisi olarak İstanbulluları yalnız bırakan Murat Ongun sessizliğe gömülmüştü. Kar yağışının ardından yaklaşık 10 gün sonra Ongun'dan ilk ses çıktı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımının altına, "Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz" mesajını bırakan Murat Ongun, günler sonra ortaya çıkmış oldu.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Ongun'un İstanbul'da vatandaşların kar esaretinde zor durumda kaldığı sıralarda İsviçre'de kar tatili yapması ve günler sonra ortaya çıkmasına vatandaşlar da tepki gösterdi.