Ümit Özdağ ve Cem Yılmaz buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cem Yılmaz'a ziyarette bulundu. Yılmaz'la fotoğrafını paylaşan Özdağ, ziyarette ‘ciddi meseleleri gülerek’ konuştuklarını açıkladı.

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Komedyen Cem Yılmaz, 31 Aralık'ta yayınlanan "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinde tatile giden Türklerin Türklerden rahatsız olduğuna dair gözlemlerini anlatmıştı.

"'Tatilde Türk'e denk gelmek' diye bir dert olur mu ya?" diyen Cem Yılmaz, "Kendileri gidiyorlar oraya, niye rahatsız oluyorsunuz?" demişti.

Özdağ, Cem Yılmaz'a gösterisi sonrası cevap verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bu bölüme atıfta bulunarak, "Türkiye'de Türk'e düşman, yurt dışı tatilinde ise Türk'ten şikâyetçilere oransal olarak en az Türk'le karşılaşacakları Kilis veya Hatay'ı önerebilirim. Tercihi İstanbul olanlar ise Fatih, Esenler veya Taksim'de yaşayabilirler. Eminim ki buralarda Türk bulmakta epey zorlanacaklar." diye mesaj atmıştı.

Bugün ise ikili arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Özdağ, komedyen Cem Yılmaz'la yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Ümit Özdağ paylaşımına, "Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbetti. Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş." notunu düştü.