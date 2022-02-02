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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan üç aylar mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan üç aylar mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylar dolayısıyla bir mesaj paylaştı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
İslam aleminin üç aylarını tebrik eden Başkan Erbaş, üç ayların milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylarını tebrik ediyor, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.”

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