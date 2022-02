Ceylan Ertem kadın sapık olayı nedir? Erkek oldu beni taciz etti dedi

Birbirinden güzel şarkılara imza atan sevilen şarkıcı Ceylan Ertem'in saplantılı hayranı ile başı dertte. Yaklaşık 5 yıldır adım adım beni takip ediyor. İlişki yaşamak için erkek oldu ve sevgilim olduğunu öğrenince beni tehdit etti etti. Peki kimdir Ceylan Ertem, kaç yaşında? Eşi Doruk Kaya kimdir, ne iş yapar?

5 yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranının, gittiği her şehirde, her tatilde ve her konserde kendisini takip ettiğini açıkladı. Şahsın kendisine yakın olmak için cinsiyet değiştirme operasyonu bile geçirdiğini söyledi. Peki kimdir Ceylan Ertem, kaç yaşında? Eşi Doruk Kaya kimdir, ne iş yapar?

Sanatçı Ceylan Ertem, kendisine hayran olduğunu söyleyen bir kişi tarafından beş yıldır takip edildiğini açıklayarak, yaşadığı korkuyu paylaştı. Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak "hayranıyım" diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini söyledi.

Ertem, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini belirterek, "Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm" dedi. Ertem sözlerini şöyle sürdürdü...

2006 yılından bu yana profesyonel olarak şarkıcı-şarkı yazarı olarak bir kısmınızın hayatındayım. Yıllar geçtikçe daha yakından bu yolculuğumun tanığı oldunuz.

Bu süreçte ben de birçok sıkı dinleyicimin üniversite hayatlarına, evliliklerine, nasıl başarılara imza attıklarına şahit oldum, çok bebeğin isim annesi oldum ve bu ilişki biçiminden memnun da oldum. Ancak her zaman bu ilişki belirli bir mesafe + saygı çerçevesinde ilerledi, gelişti.

Şöyle ki bundan sanırım 5-6 yıl evvel bir dinleyicim de tüm konserlerime (şehir fark etmeksizin) gelmeye, takip etmeye başladı. Yavaş yavaş göz aşinalığı oluştu. Bir kadın dinleyicimdi. 1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine NET olarak belirttim.

Her yerde karşıma çıkıyordu: Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı. İşin dozunu artırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım.

Yaşadığı şehri değiştirdi, İzmir’de yaşarken, (o dönemler yaşadığım) Anadolu Hisarı’na taşındığını yazdı. Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini AÇIKÇA belirttim.

Cinsiyet değiştirdi: Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin ‘benim için’ olduğunu yazdı, yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı, zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti.

İletişimi kestim ama... Bir dönem bir sevgilim olduğunda ‘bana bunu nasıl yaparsın’ minvalinde mesajlar gönderdi. Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri ‘yine’ öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp beni aradığını yazmış son olarak.

Bu akşam ise ‘hayranıyım’ diye yalan söyleyerek, benim de zaman zaman sipariş verdiğim bir restoranta adıma sipariş vermiş. Siparişi alan mekân faturayı gönderince tam olarak nerede yaşadığımı öğrenmiş. (Mekanlara da uyarımdır, aman ne olur bu tür şeylere dikkat edelim.) Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu.

"Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm. Konserlere korumayla giden biri değilim, düşünüyorum. Konserlerde o yüzün olduğu tarafa bakamıyorum. Onun olduğu yöndeki dinleyicilerimle iletişimim sıfır. Kuliste 'Bir şey göndermiş midir?' kaygısı yaşıyorum.

Nereye gitsem geliyor: Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum.

Yaşadığım yerdeki bekçiyi uyarıyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim.