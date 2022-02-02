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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir ve İstanbul'da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 12 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle iltisaklı oldukları suçlamasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir'de 11, İstanbul'da da bir kişiyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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