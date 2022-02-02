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Zonguldak'ta vahşet! Eve alkollü gelen koca çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta vahşet! Eve alkollü gelen koca çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü

 ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde eve alkollü gelen Ahmet Ayçelebi (58), bu nedenle kendisine tepki gösterip aracının lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Çelebi'yi (58) çıkan tartışmada başına çekiçle vurarak öldürdü.

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Olay, sabaha karşı Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye kızıp, onun aracının lastiklerinin havasını indirdi, anahtarını aldı. Bunun üzerine Ayçelebi çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.

Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü.

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