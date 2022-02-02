Kandil ne zaman bugün kandil mi 2 Şubat önemi nedir Diyanet?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi, mağfireti ve affı bol olan 3 aylar bugün Recep ayı ile başladı. Birçok vatandaş ise bugünün yani 2 Şubat'ın önemini araştırıyor. Bugün Recep ayının ilk günü, yarın yani 3 Şubat Perşembe günü ise Regaib Kandili idrak edilecek.

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Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği maneviyatı, fazileti bol 3 aylar yarın, yani 2 Şubat'ta başlıyor. Mübarek Ramazan ayının habercisi olan bu arınma aylarını hakkıyla, ibadetle geçirmek isteyen müslümanlar 3 ayları nasıl karşılamak gerekir, 3 aylarda girerken oruç tutulmalı mı, 3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır, Recep ayı ilk gününde tutulacak oruca nasıl niyet edilir?

Bu konuda İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.

Peki 3 aylar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur?

3 aylar orucu nedir: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.

Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik günahların affına vesile olur

İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur

Üç aylarda tutulan oruca nasıl niyet edilir?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tut-malıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

Recep ayının önemi: Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.