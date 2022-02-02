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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Özdemir Bayraktar'ın ismi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Özdemir Bayraktar'ın ismi verildi

Milli SİHA'ların fikir babası BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşatılacak.

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2021 yılının Ekim ayında kansere yenik düşen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verilecek. Fakültenin adının Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, geçtiğimiz ekim ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'ların öncü ismiydi. Bayraktar'ın adının Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşayacağı belli oldu.

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin adı Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 2 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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