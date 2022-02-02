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Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

TOKAT'ta Erol Öncü (25), evine gittiği arkadaşı Tamer M. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından eşi ve 2 çocuğunu alarak kaçan Tamer T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde yaşandı. İddiaya göre Tamer M., evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tamer M., evde bulunan av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Tamer M., eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak kaçtı. Polis ekipleri Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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