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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat polisleri de katıldı

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat polisleri de katıldı

İSTANBUL'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Ekiplerin belirlenen adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere şafak operasyonu yaptı.

Havadan desteklenen özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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