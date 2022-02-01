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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna, Ermenistan'la normalleşme süreci ve bölgesel konular değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. İki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak olan mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı.

Ukrayna krizinin diyalog ve işbirliği yoluyla çözümüne yönelik çabalar ele alındı. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin krizin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Şubat’ta Kiev’e yapacağı ziyaretin, sorunun diplomasi yoluyla giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahı için önemli olduğu belirtildi.

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